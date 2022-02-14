Jogo a cada três dias e clássicos todos na sequência: Palmeiras volta à realidade depois do Mundial

Após uma semana convivendo com o futebol de mais alto nível no Mundial de Clubes, que perdeu a final para o Chelsea por 2 a 1, o Palmeiras volta à sua realidade: campeonato estadual, maratona de jogos e falta de tempo para preparar a equipe adequadamente para uma decisão. A sequência inclui os três clássicos contra seus maiores rivais estaduais sendo realizado na sequência.Segundo a tabela de jogos, o Verdão terá pela frente dez partidas a serem realizadas, incluindo as duas da Recopa Sul-Americana diante do Athletico-PR.

Com isso, o torcedor terá em média um jogo a cada três dias, para desespero de Abel Ferreira, que reclamou ainda em Abu Dhabi da carga de partidas que são realizadas no Brasil

- Eu não vou ter uma semana livre até outubro para pode trabalhar com meus jogadores. Quando eu vejo grandes nomes da Europa reclamarem, eu penso: 'venham para o Brasil, ver como são as coisas aqui'.

O número de jogos do Verdão pode aumentar consideravelmente conforme aconteçam as classificações para as fases posteriores de mata-mata do Campeonato Paulista. A equipe estreará na Copa Libertadores em abril, o que também colaborará para a média crescer.

A maratona alviverde começa já às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (16), quando o Verdão enfrenta a Ferroviária, em Araraquara, menos de três dias depois de desembarcar os Emirados Árabes Unidos.

Confira a maratona palmeirense:

16/fevereiro - Palmeiras x Ferroviária - Fonte Luminosa - Araraquara (SP) - Campeonato Paulista 20/fevereiro - Palmeiras x Santo André - Allianz Parque - Campeonato Paulista 23/fevereiro - Palmeiras x Athletico-PR - Arena da Baixada - Curitiba (PR) - Recopa Sul-Americana26/fevereiro - Palmeiras x Inter de Limeira - Major Levy Sobrinho - Limeira (SP) Campeonato Paulista2/março - Palmeiras x Athletico-PR - Allianz Parque - Recopa Sul-Americana6/março - Palmeiras x Guarani - Allianz Parque - Campeonato Paulista10/março - Palmeiras x São Paulo - Morumbi - Campeonato Paulista13/março - Palmeiras x Santos - Allianz Parque - Campeonato Paulista17/março - Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque - Campeonato Paulista 20/março - Palmeiras x RB Braganatino - Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista (SP) - Campeonato Paulista