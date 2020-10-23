Jogando em Maceió, CRB e Ponte Preta tentam esquecer derrotas doloridas

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Vencer na 18ª Rodada do Campeonato Brasileiro da série B ganhou uma importância adicional para CRB e Ponte Preta, adversários do próximo sábado (24) às 16h no estádio Rei Pelé, do que simplesmente olhar para a tabela de classificação.

Isso porque os dois times vem de resultados ruins que atrapalharam as pretensões de maior "conforto" no G4, como foi o caso da Ponte, e de reaproximação desse grupo de equipes na situação do Galo da Pajuçara.

Apesar de atuar fora de casa na última rodada, o CRB contava com certo favoritismo diante do Figueirense, mas acabou perdendo por 2 a 0 tomando gols em algumas das poucas finalizações que concedeu e, com isso, perdeu a chance de derrubar a diferença na tabela em relação ao G4 para apenas um ponto. Agora, o time tem 23 e está em 10° lugar.

Do lado ponte-pretano, a situação foi mais delicada, pois o golpe veio com força suficiente para afetar a moral dos atletas dirigidos por Marcelo Oliveira. Isso porque, com o trabalho recém-iniciado pelo treinador, enfrentar a embalada Chapecoense mostrou-se uma péssima experiência com direito a uma traumatizante goleada por 5 a 0. Algo que, naturalmente, evitou com que o time ascendesse de sua atual quarta posição com 27 pontos.

Além da volta de Igor Cariús, o técnico Marcelo Cabo pode fazer uso do mais novo reforço da equipe, o atacante Robinho, contratado por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. Ele foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e vinha atuando no time de aspirantes do clube paulista.