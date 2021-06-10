Jogadores valorizam e comemoram classificação do Fluminense na Copa do Brasil

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa, na última quarta-feira, por 2 a 1, mas, mesmo assim, garantiu a classificação às oitavas de final por conta da vitória por 2 a 0 no Maracanã. Após a difícil partida, o elenco comemorou a vaga na próxima fase nas redes sociais.

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Os duelos da próxima fase da Copa do Brasil ainda serão sorteados no próximo dia 17 de junho (quinta-feira), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Como não há restrições e divisão de potes, o sorteio será livre e todos podem entrar no caminho tricolor. A ordem dos mandos de campo também será determinada na bolinha.