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Jogadores valorizam e comemoram classificação do Fluminense na Copa do Brasil

Tricolor perdeu fora de casa, mas avançou às oitavas de final da competição; sorteio do adversário é no próximo dia 17...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 14:57

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:57

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa, na última quarta-feira, por 2 a 1, mas, mesmo assim, garantiu a classificação às oitavas de final por conta da vitória por 2 a 0 no Maracanã. Após a difícil partida, o elenco comemorou a vaga na próxima fase nas redes sociais.
> ATUAÇÕES: Nenê marca gol contra RB Bragantino e classifica Fluminense para as oitavas da Copa do Brasil
Os duelos da próxima fase da Copa do Brasil ainda serão sorteados no próximo dia 17 de junho (quinta-feira), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Como não há restrições e divisão de potes, o sorteio será livre e todos podem entrar no caminho tricolor. A ordem dos mandos de campo também será determinada na bolinha.
Veja os confrontos da Copa do Brasil As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Estádio Nabi Abi Cheidi. O duelo será às 20h30 (de Brasília).

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