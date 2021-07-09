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Jogadores registram encontro com Messi após treino da Argentina no CT do Fluminense

Atletas do Tricolor aproveitaram para 'tietar' o argentino, que se prepara com a seleção para a final da Copa América no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 15:53

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:53

Crédito: Reprodução
A Argentina utilizou o CT Carlos Castilho para treinar antes da final da Copa América neste sábado, contra a Seleção Brasileira, no Maracanã. Além de Nene, outros jogadores do Fluminense aproveitaram a oportunidade para registrar o encontro com o craque Lionel Messi. Em suas redes, o meia brincou dizendo que torcerá pelo Brasil na decisão.
+ Fred entra na lista dos 20 jogadores com mais partidas pelo Fluminense. Confira quem mais vestiu o uniforme tricolor
A Argentina já usou as instalações do Flu na edição da Copa América de 2019, quando todos os jogadores receberam camisas da equipe. Na época, o treinador da seleção, Lionel Scaloni, elogiou as condições do gramado do CT, dizendo que o campo foi o melhor que viu desde a chegada ao Brasil.
Veja a tabela do Brasileirão
Veja as postagens: A Seleção Brasileira também utilizou o CT Carlos Castilho para se preparar para a semifinal da competição, já que atuou duas vezes seguidas no Estádio Nilton Santos. O Fluminense treinou no local nesta quinta e sexta-feira antes de embarcar para Recife, onde enfrenta o Sport no sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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