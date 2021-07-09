Jogadores registram encontro com Messi após treino da Argentina no CT do Fluminense

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A Argentina utilizou o CT Carlos Castilho para treinar antes da final da Copa América neste sábado, contra a Seleção Brasileira, no Maracanã. Além de Nene, outros jogadores do Fluminense aproveitaram a oportunidade para registrar o encontro com o craque Lionel Messi. Em suas redes, o meia brincou dizendo que torcerá pelo Brasil na decisão.

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A Argentina já usou as instalações do Flu na edição da Copa América de 2019, quando todos os jogadores receberam camisas da equipe. Na época, o treinador da seleção, Lionel Scaloni, elogiou as condições do gramado do CT, dizendo que o campo foi o melhor que viu desde a chegada ao Brasil.

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