Jogadores do Vasco passam um jogo sem receber cartão pela primeira vez após mais de um mês

O Vasco que venceu o Sampaio Corrêa na última sexta-feira saiu de campo com outra boa notícia. Foi a primeira vez desde a primeira rodada da Série B que os jogadores cruz-maltinos não levaram nenhum cartão. Por isso mesmo, mais chance de o técnico Marcelo Cabo repetir a escalação na terça-feira, contra o Coritiba.No primeiro jogo pela Série B deste ano, em 29 de maio, o Cruz-Maltino foi envolvido e derrotado pelo Operário-PR. Também não teve jogadores advertidos ou expulsos. Por coincidência, tanto naquele duelo em São Januário quanto no mais recente houve auxiliares advertidos. Primeiro Gabriel Cabo, agora Fabio Torres.