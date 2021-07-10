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Jogadores do Vasco passam um jogo sem receber cartão pela primeira vez após mais de um mês

Por outro lado, tanto contra o Sampaio Corrêa, na última sexta-feira, quanto diante do Operário-PR, na primeira rodada, um auxiliar-técnico recebeu cartão amarelo...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 20:09

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2021 às 20:09
Crédito: Vasco venceu o Sampaio Corrêa e carimbou a quarta vitória consecutiva em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco que venceu o Sampaio Corrêa na última sexta-feira saiu de campo com outra boa notícia. Foi a primeira vez desde a primeira rodada da Série B que os jogadores cruz-maltinos não levaram nenhum cartão. Por isso mesmo, mais chance de o técnico Marcelo Cabo repetir a escalação na terça-feira, contra o Coritiba.No primeiro jogo pela Série B deste ano, em 29 de maio, o Cruz-Maltino foi envolvido e derrotado pelo Operário-PR. Também não teve jogadores advertidos ou expulsos. Por coincidência, tanto naquele duelo em São Januário quanto no mais recente houve auxiliares advertidos. Primeiro Gabriel Cabo, agora Fabio Torres.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco duelou com o time maranhense sem Lucão e Ricardo Graça, que estão servindo à Seleção Olímpica, Morato e Michel, por problemas físicos. Dentre os dois últimos, o meia-atacante tem mais chance de estar em campo na terça-feira.

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