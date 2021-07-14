Jogadores do Fluminense celebram vitória sobre o Cerro na Libertadores; elenco ganha folga

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O Fluminense conseguiu uma importante vantagem ao vencer o Cerro Porteño por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O elenco desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira e ganhou folga. Nas redes sociais, os jogadores comemoraram o bom resultado. A volta será na terça-feira, no Maracanã.

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O grupo se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o duelo com o Grêmio. O confronto será a volta do Flu ao Maracanã, às 21h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fred deve seguir fora de combate. Veja todos os confrontos da Libertadores

Um dos melhores em campo após entrar no segundo tempo e mudar a história do confronto, Luiz Henrique celebrou o resultado em seu Instagram. Foi também o caso de André, que foi titular na vaga de Martinelli e fez sua estreia em uma Libertadores.