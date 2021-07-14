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futebol

Jogadores do Fluminense celebram vitória sobre o Cerro na Libertadores; elenco ganha folga

Jogadores vão se reapresentar nesta quinta-feira para iniciar a preparação visando o duelo com o Grêmio, em casa, pelo Brasileirão...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 14:00
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O Fluminense conseguiu uma importante vantagem ao vencer o Cerro Porteño por 2 a 0 em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O elenco desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira e ganhou folga. Nas redes sociais, os jogadores comemoraram o bom resultado. A volta será na terça-feira, no Maracanã.
+ ATUAÇÕES: Nene é o melhor em campo em vitória do Fluminense na Libertadores; Luiz Henrique entra bem no segundo tempo
O grupo se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o duelo com o Grêmio. O confronto será a volta do Flu ao Maracanã, às 21h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fred deve seguir fora de combate. Veja todos os confrontos da Libertadores
Um dos melhores em campo após entrar no segundo tempo e mudar a história do confronto, Luiz Henrique celebrou o resultado em seu Instagram. Foi também o caso de André, que foi titular na vaga de Martinelli e fez sua estreia em uma Libertadores.
- Muito feliz em realizar o sonho de jogar uma Libertadores. Minha estreia foi com uma grande vitória graças a ajuda dos meus companheiros em campo - escreveu o volante. Autor do segundo gol, Egídio falou novamente sobre a homenagem à família. A esposa do lateral-esquerdo está gravida do segundo filho do casal, que já tem uma menina. Veja a seguir outras publicações dos atletas:

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