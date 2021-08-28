Jogadores do Botafogo comemoram nos vestiários do Couto Pereira após vitória sobre o Coritiba na Série B

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Sensação de alívio. Assim a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta sexta-feira, pode ser definida para o Botafogo. O Alvinegro colocou a primeira derrota do Coxa fora de casa na Série B do Brasileirão e isto foi valorizado pelos jogadores.

Desde o apito final, ainda no gramado do Couto Pereira, palco da partida, os jogadores já comemoram demais o resultado, demorando mais do que o normal para ir aos vestiários por se juntarem para comemorar. Nos vestiários, a festa apenas aumentou. O clube divulgou, nas redes sociais, um vídeo dos jogadores comemorando no Couto Pereira, o que prova o quanto a vitória foi valorizada pelo plantel.