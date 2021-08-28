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Jogadores do Botafogo comemoram nos vestiários do Couto Pereira após vitória sobre o Coritiba na Série B

Triunfo fora de casa sobre o líder do Brasileirão foi muito comemorado pelos jogadores do Alvinegro desde o apito final do jogo, ainda no gramado...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 01:38

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 01:38
Crédito: Reprodução
Sensação de alívio. Assim a vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta sexta-feira, pode ser definida para o Botafogo. O Alvinegro colocou a primeira derrota do Coxa fora de casa na Série B do Brasileirão e isto foi valorizado pelos jogadores.
Desde o apito final, ainda no gramado do Couto Pereira, palco da partida, os jogadores já comemoram demais o resultado, demorando mais do que o normal para ir aos vestiários por se juntarem para comemorar. Nos vestiários, a festa apenas aumentou. O clube divulgou, nas redes sociais, um vídeo dos jogadores comemorando no Couto Pereira, o que prova o quanto a vitória foi valorizada pelo plantel.
Com 35 pontos conquistados, o Botafogo dorme no G4. Para terminar a rodada na zona de classificação à Série A, precisa torcer para o Náutico não vencer o Vitória, neste sábado.

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