Jogadores celebram os 125 anos do Flamengo; entidades parabenizam o clube

O Clube de Regatas do Flamengo comemora os 125 anos de sua fundação neste domingo, dia 15 de novembro. Por conta da pandemia do coronavírus, as comemorações presenciais foram reduzidas neste ano, mas os atletas olímpicos e jogadores de futebol foram em massa às redes sociais parabenizar o clube, assim como entidades do esporte, como Fifa, CBF e Conmebol.