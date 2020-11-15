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Jogadores celebram os 125 anos do Flamengo; entidades parabenizam o clube

Fifa, Conmebol e CBF deram os parabéns ao Flamengo, que completa 125 anos de fundação neste domingo, dia 15 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 13:55

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 13:55

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Clube de Regatas do Flamengo comemora os 125 anos de sua fundação neste domingo, dia 15 de novembro. Por conta da pandemia do coronavírus, as comemorações presenciais foram reduzidas neste ano, mas os atletas olímpicos e jogadores de futebol foram em massa às redes sociais parabenizar o clube, assim como entidades do esporte, como Fifa, CBF e Conmebol.
No sábado, o clube realizou uma transmissão ao vivo com a presença do presidente Rodolfo Landim, de ídolos como Adílio e Mozer e do cantor rubro-negro Xande de Pilares, entre outros. Na manhã deste domingo, houve festejos com a tradicional alvorada na sede de remo. Os registros do clube estão abaixo.

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