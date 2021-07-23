Jogadoras e comissão lamentam morte de Isaías Rodrigues, técnico do time feminino sub-18 do Fluminense

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Uma notícia triste marcou o dia do Fluminense. Nesta sexta-feira, Isaías Rodrigues, treinador do time feminino sub-18 e auxiliar do principal, morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Ele tratava um câncer no pulmão e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Nas redes sociais, jogadoras do Flu e a técnica Thaissan Passos lamentaram e fizeram homenagens ao companheiro.

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Ainda na primeira fase do Brasileirão Sub-18 na temporada passada, Isaías precisou ser substituído por Filipe Torres após problemas de saúde. O Flu acabou sendo campeão da competição. O ex-treinador foi da base do clube entre 2006 e 2009, quando atuou como meio-campo no Sub-17 e Sub-20 masculinos. Isaías integrava o departamento de futebol feminino do Fluminense desde 2019.

Veja a tabela do Brasileirão A treinadora Thaissan Passos publicou um emocionante texto em homenagem a Isaías, assim como Filipe Torres. Amanda Storck, gerente de futebol feminino do clube, também se manifestou.

- Hoje tive a certeza que os seres de luz nasceram para ficar perto de Deus, eles nascem, transformam a nossa vida, deixam marcas e voltam para perto do pai.Meu amado irmão, eu só posso dizer a Deus muito obrigada, por ter me dado você de presente, por ter a honra de conviver com você, quase 24 horas por dia nos últimos 4 anos, eu não sei se merecia tanto. Homem íntegro, pai de família, amoroso, respeitador, temente a Deus, que me conhecia pelo olhar, e no final dos dias difíceis dizia que eu merecia ser muito feliz, que Deus estava preparando algo grandioso para minha vida - escreveu a treinadora.