Jogadoras do Botafogo projetam final do Brasileirão Feminino Série A2: ‘Raça, determinação e vontade’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste domingo, 31, Botafogo e Napoli decidirão o título do Brasileirão Feminino Série A2, no estádio Nilton Santos, às 16h. No jogo de ida, melhor para o time de Santa Catarina que conseguiu a vitória por 2 a 1. Malu (2) marcou para o Napoli, e Karen (contra) fez pelas Gloriosas.Botafogo anuncia patrocínio master para a final do Brasileirão Feminino A2A atacante Karol Lins, do Botafogo, destacou que a preparação é intensa e que as jogadoras estão focadas na final. De acordo com ela, o grupo se prepara para surpreender o time do Napoli.

- Os torcedores podem esperar da gente que não vai faltar raça, determinação e vontade. Vamos buscar esse título dentro da nossa casa, no Nilton Santos. “É as Gloriosas”. – destacou a atacante.Mesmo com um orçamento abaixo de R$ 1 milhão anuais, as Gloriosas garantiram a vaga na elite do futebol feminino. O acesso veio com a vitória diante do Ceará, que investiu até quatro vezes mais do que o Botafogo. A zagueira Káren destacou que o grupo está confiante no resultado positivo e também mandou um recado para a torcida alvinegra.

- Esse escudo aqui pesa muito pra gente e nós sabemos da importância de trazer esse título para a torcida, que vem nos apoiando desde o primeiro jogo, do início ao fim, que está confiante na gente. Também vamos, com certeza, tentar honrar vocês e buscar o resultado para sair campeão. Não existe critério do gol fora de casa na competição, portanto, o Napoli será campeão se vencer ou empatar com qualquer placar. Caso o Botafogo vença com um gol de diferença, o campeão será conhecido nos pênaltis. Qualquer resultado com dois ou mais gols de diferença darão o título para as Gloriosas.