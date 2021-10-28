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Jogadora do Corinthians recebe título de cidadania em São Vicente

Em uma iniciativa da vereadora Geovana Albuquerque, a lateral Katiuscia, que foi criada na cidade do Litoral Paulista, se tornou oficialmente uma cidadã vicentina...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:36

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 12:36
Crédito: Divulgação/Assessoria Geovana Albuquerque
A lateral-direita do Corinthians, Katiuscia, recebeu na última quarta-feira (27) um título de cidadã da cidade de São Vicente, onde ela foi criada durante toda a infância e adolescência.O projeto de intitulação da atleta teve autoria da vereadora Geovana Albuquerque (Pode) no dia 7 de outubro e foi aprovado pelos demais parlamentares e consumado em um intervalo de 20 dias.
De acordo com a autora, algumas semelhanças foram fundamentais para a iniciativa de conceder o título de cidadania para Katiuscia, sendo eles a paixão pelo futebol, principalmente pelo Corinthians, a gratidão pela cidade e as dificuldades de ser mulher em um ambiente majoritariamente masculino.
- Eu sei o quanto foi difícil pra vocês chegarem até lá, é muito difícil provar o talento, a capacidade. Para nós, mulheres, o esforço é em dobro sempre, conquistar torcida o meio de o futebol como um todo. E naquela comemoração (do título brasileiro contra o Palmeiras, no dia 26 de setembro) eu senti felicidade e me senti representada por vocês. E para finalizar aquela emoção que eu já estava sentindo em ver vocês comemorando, sabendo tudo o que passaram para estar ali, você (Katiuscia) me vem com a bandeira de São Vicente, aquilo para mim me emocionou mais ainda - disse Geovana durante a cerimônia.
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Katiuscia esteve presente no evento, agradeceu o título e se emocionou principalmente ao receber um ramalhete de flores das mãos da sua mãe, Maria Izabel Fernandes.
- Assim como a Geovana, que todos da nossa cidade possam reconhecer e valorizar o futebol feminino. São Vicente precisa do esporte e o esporte precisa de São Vicente. Que esse ato possa abrir ainda mais portas para as atletas vicentinas. Obrigada, São Vicente, por fazer parte da minha história e me tornar oficialmente uma cidadã vicentina. Prometo continuar honrando a nossa cidade e mostrar Brasil a fora a encantadora São Vicente - disse a atleta corintiana.
Natural de Santos, Katiuscia morou em São Vicente desde a saída da maternidade. Foi aluna foi aluna de escola pública no município vicentino e teve o seu primeiro contato com o esporte por lá. Além do futebol, também treinou atletismo e handebol, tendo representado a cidade em competições intermunicipais.
O primeiro time da lateral foi o São Vicente Atlético Clube, que esteve representado na cerimônia pelo atual presidente, José Reinaldo Cavalcanti. Além dele, compareceram a vice-prefeita de São Vicente Sandra Conti e o Secretário de Esportes Wagner Paraguay, que compuseram a mesa do evento ao lado de Geovana Albuquerque e o presidente da Câmara dos Vereadores Thiago Alexandre.
Após a conquista do título brasileiro do Timão, contra o Palmeiras, no último dia 26 de setembro, o ato da lateral em comemorar a conquista com a bandeira vicentina repercutiu positivamente na cidade e motivou o pedido de intitulação pela vereadora Geovana Albuquerque.

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