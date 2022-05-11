Jogador do sub-20 do Botafogo é destaque em clássico e agradece oportunidade: 'Me sinto em casa'

Botafogo e Flamengo empataram em 2 a 2 pela Taça Guanabara sub-20. Apesar do resultado, várias promessas estão se destacando pelo elenco da base. É o caso do jovem volante de 18 anos, Peloggia. O jogador, que chegou neste ano, após se destacar na Copinha e já está ambientado no clube carioca. + Confira a tabela da Série A do Brasileirão

- Sensação incrível ter a oportunidade de vestir a camisa de uma dos maiores clubes do Brasil. Tenho que agradecer a Deus, minha família e meus empresários que estão me dando todo o suporte necessário para minha adaptação, além dos meus companheiros. Eles me receberam de braços abertos. Desde o primeiro dia, eu me senti em casa - destacou o volante.

Peloggia foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Taubaté e logo chamou a atenção do Glorioso, que o contratou. Desde então, o jogador tem feito boas partidas com a camisa do Botafogo.

Outro atleta destaque da competição e foi contratado pelo time carioca, foi o goleiro Tomate, que deve estrear na próxima rodada da Taça Guanabara sub-20.