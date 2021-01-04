Jogador do Fluminense reclama após queda no Fla-Flu: 'Tem que sofrer quantos pênaltis para ser marcado?'

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

O Fluminense acabou eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20 depois de perder para o Flamengo nos pênaltis. Entretanto, alguns lances polêmicos marcaram o emocionante confronto. Somando as duas partidas, o Tricolor reclama de três pênaltis não marcados pela arbitragem. Nesta segunda-feira, houve mais um lance, com toque de mão dentro da área.

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VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROFora da partida por suspensão, o atacante Gabryel Martins desabafou no Twitter perguntando: "tem que sofrer quantos pênaltis para ser marcado?". Ao final da partida, o jogador lamentou o resultado e afirmou que "não vai se esconder". Isso porque Gabryel frequentemente comenta os resultados e faz provocações a adversários.

- Parabéns para geral que esteve no jogo, jogamos melhor e merecíamos a classificação, mas futebol tem disso. Triste demais pela eliminação mas não irei me esconder, estava aqui quando estava ganhando e agora perdendo estou aqui também! Obrigado ao torcedores pelo apoio - disse.

Quem respondeu Gabryel Martins foi Ramon - lateral do Flamengo que também estava suspenso -, mas de maneira indireta. Também no Twitter, o jogador escreveu "levanta a mão quem foi eliminado do campeonato brasileiro sub 20 de novo pelo mengão hahahaha... ISSO AQUI É FLAMENGOOOO", com uma foto do atleta do Fluminense com a mão levantada.