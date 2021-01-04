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Jogador do Fluminense reclama após queda no Fla-Flu: 'Tem que sofrer quantos pênaltis para ser marcado?'

Tricolor acabou derrotado nos pênaltis para o Flamengo, mas teve uma falta dentro da área não marcada pela arbitragem...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 18:04
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O Fluminense acabou eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20 depois de perder para o Flamengo nos pênaltis. Entretanto, alguns lances polêmicos marcaram o emocionante confronto. Somando as duas partidas, o Tricolor reclama de três pênaltis não marcados pela arbitragem. Nesta segunda-feira, houve mais um lance, com toque de mão dentro da área.
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VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROFora da partida por suspensão, o atacante Gabryel Martins desabafou no Twitter perguntando: "tem que sofrer quantos pênaltis para ser marcado?". Ao final da partida, o jogador lamentou o resultado e afirmou que "não vai se esconder". Isso porque Gabryel frequentemente comenta os resultados e faz provocações a adversários.
- Parabéns para geral que esteve no jogo, jogamos melhor e merecíamos a classificação, mas futebol tem disso. Triste demais pela eliminação mas não irei me esconder, estava aqui quando estava ganhando e agora perdendo estou aqui também! Obrigado ao torcedores pelo apoio - disse.
Quem respondeu Gabryel Martins foi Ramon - lateral do Flamengo que também estava suspenso -, mas de maneira indireta. Também no Twitter, o jogador escreveu "levanta a mão quem foi eliminado do campeonato brasileiro sub 20 de novo pelo mengão hahahaha... ISSO AQUI É FLAMENGOOOO", com uma foto do atleta do Fluminense com a mão levantada.
O Fluminense venceu por 3 a 1 no tempo normal, igualando o placar do jogo de ida. Nos pênaltis, o Tricolor desperdiçou três cobranças e acabou eliminado. O Flamengo, com isso, encara o Athletico-PR na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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