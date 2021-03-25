Joel Carli é regularizado e pode reestrear pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ter um reforço caseiro para a partida contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Joel Carli foi regularizado e pode entrar em campo para reestrear pelo clube de General Severiano.

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O nome do zagueiro apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última quarta-feira, antes da partida contra o Flamengo - como a inscrição para entrar em um duelo precisa ser feito com um dia útil de antecedência, o camisa 3 não pôde ser relacionado para o clássico.

Apesar de ter sido anunciado e com todo o contrato assinado com Carli, o Botafogo ainda não tinha recebido o documento de transferência internacional por parte da Federação Argentina, por isto o registro atrasou.