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futebol

Joel Carli é regularizado e pode reestrear pelo Botafogo

Alvinegro recebe documentos da federação argentina, sacramenta inscrição e nome do zagueiro aparece no BID da CBF...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 19:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter um reforço caseiro para a partida contra o Nova Iguaçu, no próximo domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Joel Carli foi regularizado e pode entrar em campo para reestrear pelo clube de General Severiano.
+ Chamusca vê Botafogo prejudicado por pênalti não marcado contra o Flamengo: 'O árbitro interferiu'
O nome do zagueiro apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última quarta-feira, antes da partida contra o Flamengo - como a inscrição para entrar em um duelo precisa ser feito com um dia útil de antecedência, o camisa 3 não pôde ser relacionado para o clássico.
Apesar de ter sido anunciado e com todo o contrato assinado com Carli, o Botafogo ainda não tinha recebido o documento de transferência internacional por parte da Federação Argentina, por isto o registro atrasou.
Com toda a papelada resolvida, Carli está liberado para ser envolvido no duelo contra o Nova Iguaçu. Tudo vai depender de Marcelo Chamusca. O próprio zagueiro, vale ressaltar, afirmou que está se sentindo bem fisicamente quando chegou.

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