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Joel Carli, do Botafogo, está bem próximo de se naturalizar brasileiro

Atleta, que está a duas partidas de se tornar o estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra, dá a entrada no Governo Federal ao processo de naturalização...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 09:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 09:32
A identificação de Joel Carli com o Botafogo e com o futebol nacional estão prestes a ficar ainda mais estreitas. Perto de se tornar o estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra na história, o argentino deu entrada junto ao Governo Federal para se naturalizar brasileiro. A informação foi divulgada pelo "Extra". O defensor está no Botafogo desde 2016. Seu ciclo no clube foi interrompida entre junho de 2020 e março de 2021, quando teve uma breve passagem pelo Aldosivi-ARG). Portanto, Carli cumpre todos os pré-requisitos do Governo Federal para dar sequência ao processo, que são residir no Brasil por prazo indeterminado por no mínimo quatro anos, ter capacidade de se comunicar na língua portuguesa e não possuir condenação penal. Ao todo, o trâmite dura cerca de 60 dias e deve ter fim em meados de abril.
A ação, que aconteceu por iniciativa do próprio zagueiro, será benéfica para os planos de John Textor. O futuro dono da SAF do Botafogo pretende contratar atletas estrangeiros para o Alvinegro. No Brasil, um time só pode levar cinco jogadores de fora do país para uma partida.
Além de Carli, o uruguaio Gatito Fernández também defende o Botafogo. Com a naturalização do defensor, o clube passaria a contar com quatro vagas.
Carli está na contagem regressiva para entrar na história alvinegra. Com 178 jogos, o argentino tende a se tornar o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Botafogo. O seu compatriota Rodolfo Fischer, que atuou entre 1972 a 1976 no clube, é o líder.
Crédito: NaturalizaçãodeCarli'abrirá'maisumavagaparaestrangeironoelenco(ThiagoMendes/W9Press/Lancepress!

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