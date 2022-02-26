Joel Carli, do Botafogo, está bem próximo de se naturalizar brasileiro

A identificação de Joel Carli com o Botafogo e com o futebol nacional estão prestes a ficar ainda mais estreitas. Perto de se tornar o estrangeiro que mais vestiu a camisa alvinegra na história, o argentino deu entrada junto ao Governo Federal para se naturalizar brasileiro. A informação foi divulgada pelo "Extra". O defensor está no Botafogo desde 2016. Seu ciclo no clube foi interrompida entre junho de 2020 e março de 2021, quando teve uma breve passagem pelo Aldosivi-ARG). Portanto, Carli cumpre todos os pré-requisitos do Governo Federal para dar sequência ao processo, que são residir no Brasil por prazo indeterminado por no mínimo quatro anos, ter capacidade de se comunicar na língua portuguesa e não possuir condenação penal. Ao todo, o trâmite dura cerca de 60 dias e deve ter fim em meados de abril.