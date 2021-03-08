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futebol

João Victor vibra com primeira chance em jogo oficial no Corinthians

Defensor foi utilizado na lateral direita na vitória sobre a Ponte Preta, mas ressalta que sua posição de origem é zagueiro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 17:21
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O zagueiro João Victor comemorou sua estreia em jogos oficiais pelo Corinthians. Por causa dos diversos desfalques em meio ao surto de coronavírus no elenco, ele atuou na lateral direita na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último domingo, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosJoão Victor retornou ao Corinthians nos últimos dias, após atuar pelo Atlético-GO na temporada passada. No clube goiano, ele foi comandado por Vagner Mancini e conquistou o campeonato estadual no fim de fevereiro, antes de voltar ao Timão.
- Foi algo inexplicável, sensação única que só quem vive sabe como é. Voltei de empréstimo mais preparado, mais confiante e pronto para ajudar o Corinthians, esperando pela minha oportunidade. Sempre foi meu sonho jogar com essa camisa de tanta tradição, não só nacional mas também mundialmente. Uma estreia com vitória é sem dúvidas completa - vibrou João Victor, que tem 22 anos e já havia integrado o elenco profissional do Corinthians em 2019, quando foi promovido pelo técnico Fábio Carille e participou apenas de amistosos.
O defensor atuou como lateral-direito, como já havia sido utilizado por Vagner Mancini no Atlético-GO. Ele agradeceu a oportunidade, mas reforçou que sua posição de origem é zagueiro.
- Apesar de não ser minha posição de origem, fico muito feliz pela confiança da comissão técnica em me colocar. Já havia atuando como lateral com o próprio Mancini no Atlético-GO, então para mim não foi uma novidade. Quando eu entro em campo, entro para dar o meu máximo e acredito que consegui cumprir bem meu papel, mas minha posição, onde me sinto confortável e sei que posso exercer meu melhor futebol, é como zagueiro mesmo - afirmou.

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