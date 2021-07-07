João Victor reconhece falhas pelo Corinthians, mas diz que elas 'servem de aprendizado'

Crédito: Agência Corinthians

Titular nos últimos nove jogos, João Victor vive grande momento com a camisa do Corinthians. No entanto, o zagueiro teve que conviver com críticas, principalmente por conta de duas falhas pontuais: contra o São Paulo, pela primeira fase do Campeonato Paulista, e diante do Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Brasileirão.

Os dois deslizes do defensor culminaram em gols dos adversários. No dia 2 de maio, pela décima rodada do Paulistão, na Neo Química Arena, o camisa 33 cometeu um pênalti já nos acréscimos da partida, quando o Timão vencia por 2 a 1. Luciano converteu e empatou para o Tricolor. Na ocasião, o Time do Povo ainda era treinado por Vagner Mancini.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosJá no dia 16 de junho, contra o Braga, o zagueiro não afastou bem uma bola, que sobrou para Eric Ramires, já nos minutos finais de partida, marcar o gol da virada do Massa Bruta.

João reconhece as falhas, mas diz que não recebeu críticas internas por isso.

- Não teve nenhuma conversa especifica comigo, sou muito autocrítico, sei que errei nesses lances, servem de aprendizado, nunca a gente entra em campo querendo errar a gente tenta fazer o melhor, errar o mínimo possível, errei, serve de aprendizado e agora tento estar mais concentrado ainda para não acontecer mais isso, seguir em frente para ter a melhor defesa e o melhor ataque – afirmou em entrevista coletiva virtual realizada nesta quarta-feira (7).

Revelado na base corintiana, João Victor retornou ao clube nesta temporada, após empréstimos para Inter de Limeira e Atlético-GO, em 2020.