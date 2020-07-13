João Pedro vê o Bahia com ligeira vantagem na Copa do Nordeste

Após uma grande discussão e expectativa nos bastidores, a Copa do Nordeste teve a sua sede definida e a cidade de Salvador foi a grande escolhida para abrigar a reta final do torneio regional.
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados