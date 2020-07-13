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João Pedro vê o Bahia com ligeira vantagem na Copa do Nordeste

Com a reta final em Salvador, o Tricolor terá a possibilidade de jogar em sua cidade na briga pelo título...
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Publicado em 

13 jul 2020 às 19:30

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 19:30

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Após uma grande discussão e expectativa nos bastidores, a Copa do Nordeste teve a sua sede definida e a cidade de Salvador foi a grande escolhida para abrigar a reta final do torneio regional.

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