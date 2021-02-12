João Paulo valoriza disputa no gol e quer o Peixe atento contra o Coritiba

O técnico Cuca já avisou que João Paulo será o titular do gol do Santos até o final do Campeonato Brasileiro. Numa temporada em que o Peixe teve quatro goleiros, três ainda no elenco, a disputa pela posição foi a principal marca.Camisa 34, João Paulo valoriza essa concorrência. O arqueiro, de 25 anos, era titular até pegar Covid, quando perdeu a posição para John, que assumiu a meta alvinegra na reta final da Copa Libertadores.“Como eu já disse outras vezes, quem tem a ganhar com essa disputa no gol é o Santos. Hoje eu estou como titular e agradeço por isso. Mas o John é um amigo pessoal, comecei a jogar com ele desde a base, e nós temos uma grande parceria dentro e fora de campo. Um ajuda o outro, e quem ganha com isso é o clube”, disse João Paulo.Neste sábado, João Paulo tentará ajudar o Santos a encerrar uma sequência de sete jogos seguidos sofrendo gols. A última vez que o Peixe não foi vazado aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, no dia 13 de janeiro, pela volta da semifinal da Copa Libertadores.