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futebol

João Paulo valoriza disputa no gol e quer o Peixe atento contra o Coritiba

Cuca disse que goleiro será o titular da meta santista até o fim do Campeonato Brasileiro. Arqueiro falou sobre a disputa de posição com John e o duelo da equipe contra o Coxa...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 20:45

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 20:45

Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
O técnico Cuca já avisou que João Paulo será o titular do gol do Santos até o final do Campeonato Brasileiro. Numa temporada em que o Peixe teve quatro goleiros, três ainda no elenco, a disputa pela posição foi a principal marca.Camisa 34, João Paulo valoriza essa concorrência. O arqueiro, de 25 anos, era titular até pegar Covid, quando perdeu a posição para John, que assumiu a meta alvinegra na reta final da Copa Libertadores.“Como eu já disse outras vezes, quem tem a ganhar com essa disputa no gol é o Santos. Hoje eu estou como titular e agradeço por isso. Mas o John é um amigo pessoal, comecei a jogar com ele desde a base, e nós temos uma grande parceria dentro e fora de campo. Um ajuda o outro, e quem ganha com isso é o clube”, disse João Paulo.Neste sábado, João Paulo tentará ajudar o Santos a encerrar uma sequência de sete jogos seguidos sofrendo gols. A última vez que o Peixe não foi vazado aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, no dia 13 de janeiro, pela volta da semifinal da Copa Libertadores.
“Precisamos ter um pouco mais de atenção em alguns momentos do jogo. Sabemos que o nosso sistema defensivo é bom e precisamos melhorar isso. Fizemos uma semana de treinos intensos, então creio que vamos fazer um grande jogo e quem sabe sem tomar gols. E esse embate com o Coritiba é o começo de uma sequência importante. Tivemos duas partidas bem difíceis fora de casa (Grêmio e Atlético-GO), conseguimos dois empates que podem fazer a diferença lá na frente, mas isso só vai acontecer se fizermos nossa lição de casa. E essa arrancada final precisa começar já neste sábado”, concluiu o goleiro.
O Peixe recebe o Coritiba, neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido 36ª rodada do Brasileirão e o Santos só depende dele próprio para terminar a competição no G8 e garantir assim uma vaga na próxima Copa Libertadores.

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