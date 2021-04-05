João Paulo revela que sonho pelo Santos travou negociação com Ajax

Na briga pela titularidade do gol santista, o goleiro João Paulo revelou ao canal Aqui se Fala de Santos que o sonho de seguir no clube e ser campeão pelo Peixe foi importante para travar o interesse do Ajax no atleta.

"Eu deixei claro para o meu empresário que eu só estava pensando no Santos e isso já falei para todos. Não penso em sair agora, quero fazer história no Santos, me tornar um ídolo e ser campeão. Meu momento aqui é só no Santos e só penso nisso. Quero conquistar títulos aqui", revelou o goleiro ao canal.O Menino da Vila João Paulo era terceiro goleiro no início da temporada e passou a titular após a saída de Everson ao Atlético-MG e a cirurgia de Vladimir. Desde então, tem se revezado com John na posição. São 38 jogos com a camisa do Peixe. O goleiro tem contrato até agosto de 2025.