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futebol

João Paulo revela que sonho pelo Santos travou negociação com Ajax

Goleiro foi sondado pelo clube holandês, mas nem chegou a iniciar conversas...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 10:14

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 10:14
Crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP
Na briga pela titularidade do gol santista, o goleiro João Paulo revelou ao canal Aqui se Fala de Santos que o sonho de seguir no clube e ser campeão pelo Peixe foi importante para travar o interesse do Ajax no atleta.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA equipe holandesa procurou o Santos para entender a situação do goleiro, mas não fez uma proposta oficial pelo jogador. O goleiro nem quis ouvir a oferta.
"Eu deixei claro para o meu empresário que eu só estava pensando no Santos e isso já falei para todos. Não penso em sair agora, quero fazer história no Santos, me tornar um ídolo e ser campeão. Meu momento aqui é só no Santos e só penso nisso. Quero conquistar títulos aqui", revelou o goleiro ao canal.O Menino da Vila João Paulo era terceiro goleiro no início da temporada e passou a titular após a saída de Everson ao Atlético-MG e a cirurgia de Vladimir. Desde então, tem se revezado com John na posição. São 38 jogos com a camisa do Peixe. O goleiro tem contrato até agosto de 2025.

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