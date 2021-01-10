João Paulo comemora prêmio, e vê vitória para dar moral ao Santos

O goleiro João Paulo voltou a ser titular do Santos, e logo em um clássico. O atleta foi decisivo na vitória diante do São Paulo, fora de casa, e saiu de campo eleito o melhor em campo. O goleiro falou sobre a moral que a vitória traz para o grupo."Fico feliz (pelo prêmio de Craque do Jogo), fiquei de fora alguns jogos, mas não deixei de trabalhar, de treinar. É uma vitória importante para dar moral para quarta-feira. Fazia mais de um ano que não vencíamos um clássico, é importante vencer e vencer o líder do campeonato".A vitória contra o São Paulo foi o primeiro clássico que o Santos venceu na temporada, retrospecto que incomodava o elenco e a comissão técnica. O próximo jogo do Brasileirão é no domingo, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.