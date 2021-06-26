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futebol

João Paulo comemora oportunidade e boa atuação contra o Grêmio

Goleiro entrou na equipe com a lesão de John e foi um dos destaques do Peixe no empate em 2 a 2 com o Grêmio na última quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 10:00
Crédito: Buda Mendes / POOL / AFP
O goleiro João Paulo voltou a ser titular da meta do Santos no empate em 2 a 2 com o Grêmio, na última quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. E o arqueiro teve papel fundamental para o Peixe não sair derrotado da Arena gremista.Com três defesas importantes no jogo, João Paulo comemorou atuação e valorizou o ponto conquistado pelo Peixe fora de casa. O goleiro John está afastado dos gramados por uma entorse no joelho direito
- Fico feliz em estar ajudando os meus companheiros a buscar o resultado, conseguindo fazer defesas importantes. Infelizmente a vitória não veio, mas sem dúvidas esse ponto lá na frente vai fazer total diferença pra gente - disse.- É sempre difícil jogar contra o Grêmio na Arena, um time qualificado. Então foi uma partida muito disputada, sabíamos que iríamos encarar um grande desafio. Então esse ponto conquistado vai ser de extrema importância pra gente buscar os nossos objetivos dentro da competição - completou.
Com duas partidas disputadas na atual edição do Brasileirão, João Paulo soma 15 partidas nesta temporada pelo Santos. O Peixe agora encara o Atlético-MG neste domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.

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