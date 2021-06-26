João Paulo comemora oportunidade e boa atuação contra o Grêmio

Crédito: Buda Mendes / POOL / AFP

O goleiro João Paulo voltou a ser titular da meta do Santos no empate em 2 a 2 com o Grêmio, na última quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. E o arqueiro teve papel fundamental para o Peixe não sair derrotado da Arena gremista.Com três defesas importantes no jogo, João Paulo comemorou atuação e valorizou o ponto conquistado pelo Peixe fora de casa. O goleiro John está afastado dos gramados por uma entorse no joelho direito

- Fico feliz em estar ajudando os meus companheiros a buscar o resultado, conseguindo fazer defesas importantes. Infelizmente a vitória não veio, mas sem dúvidas esse ponto lá na frente vai fazer total diferença pra gente - disse.- É sempre difícil jogar contra o Grêmio na Arena, um time qualificado. Então foi uma partida muito disputada, sabíamos que iríamos encarar um grande desafio. Então esse ponto conquistado vai ser de extrema importância pra gente buscar os nossos objetivos dentro da competição - completou.