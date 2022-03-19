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futebol

João Paulo cobra diretoria após eliminação: "Vai ter que se mexer"

Capitão do Santos fez coro com a torcida, que protestou muito após a vitória sobre o Água Santa, e também pediu a chegada de reforços para a sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 18:38

Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:38

A diretoria do Santos não foi cobrada apenas pelos pouco mais de 10 mil torcedores que estiveram presentes na Vila Belmiro neste sábado para acompanhar o jogo contra o Água Santa. O goleiro João Paulo engrossou o coro.Em entrevista para a HBO Max, ainda no gramado, enquanto ouvia ao fundo os gritos de cobrança da torcida contra o presidente Andres Rueda, o capitão foi questionado sobre o sentimento após a vitória por 3 a 2 sobre o Água Santa, insuficiente para a classificação às quartas de final."O sentimento é igual ao do torcedor, é de tristeza. Traçamos um objetivo e, infelizmente, não alcançamos. Eles estão corretos de cobrar a gente", comentou o camisa 34, para, na sequência, dar o recado à direção.
"Vamos ter que trabalhar bastante, e a diretoria vai ter de se mexer e trazer algumas peças importantes. Nosso grupo é jovem e vamos resolver alguns jogos, mas não todos. Futebol pede regularidade", concluiu.
Protestos
Enquanto João Paulo concedia entrevista, o torcedor cobrava forte a diretoria e também os próprios jogadores que ainda estavam no gramado da Vila Belmiro.
"Time sem vergonha", "Não é mole não, tem que honrar a camisa do Peixão" e pedidos de respeito foram gritados a plenos pulmões. E ganharam força nas palavras do principal jogador do Santos no campeonato.
Crédito: JoãoPaulodeixouogramadodaVilapedindoaçãodadiretoriadoSantos(IvanStorti/SantosFC

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