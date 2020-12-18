João Paulo ajuda na vaquinha de Maurão, motorista do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vaquinha criada pelos torcedores do Botafogo para ajudar Maurão, motorista do clube, contou com uma ajuda "de luxo". Emprestado pelo Alvinegro ao Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o meia João Paulo contribuiu com uma quantia para ajudar o funcionário do clube a juntar dinheiro e pagar por uma cirurgia bariátrica.

Mesmo dos Estados Unidos, o meio-campista fez questão de ajudar o Maurão, que conheceu durante a passagem no Botafogo, entre 2017 e o começo de 2020. A vaquinha ainda está aberta e pode ser acessada clicando aqui.

Em menos de dois dias, foram juntados pouco mais de R$ 16 mil. Maurão, com problema de obesidade, precisa fazer uma cirurgia no joelho. Justamente pelo peso elevado, contudo, o motorista necessita de uma bariátrica antes de realizar a primeira operação. Ao todo, o custo envolvendo os dois procedimentos passa por R$ 85 mil.