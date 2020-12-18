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João Paulo ajuda na vaquinha de Maurão, motorista do Botafogo

Mesmo dos Estados Unidos, ex-meio-campista do Alvinegro ajuda em financiamento coletivo criado pela torcida para ajudar na cirurgia bariátrica de funcionário do clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 16:15

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:15

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vaquinha criada pelos torcedores do Botafogo para ajudar Maurão, motorista do clube, contou com uma ajuda "de luxo". Emprestado pelo Alvinegro ao Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o meia João Paulo contribuiu com uma quantia para ajudar o funcionário do clube a juntar dinheiro e pagar por uma cirurgia bariátrica.
Mesmo dos Estados Unidos, o meio-campista fez questão de ajudar o Maurão, que conheceu durante a passagem no Botafogo, entre 2017 e o começo de 2020. A vaquinha ainda está aberta e pode ser acessada clicando aqui.
Em menos de dois dias, foram juntados pouco mais de R$ 16 mil. Maurão, com problema de obesidade, precisa fazer uma cirurgia no joelho. Justamente pelo peso elevado, contudo, o motorista necessita de uma bariátrica antes de realizar a primeira operação. Ao todo, o custo envolvendo os dois procedimentos passa por R$ 85 mil.
Ex-jogadores, atuais atletas e a torcida se solidarizaram nas redes sociais com a situação de Maurão, que trabalha no Botafogo há mais de 20 anos. João Paulo, mesmo nos Estados Unidos, fez questão de ajudar.

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