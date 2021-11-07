João Paulo agradece pelo apoio dos torcedores e pede reação na quarta

Crédito: Ivan Storti / Santos

O goleiro João Paulo agradeceu aos torcedores do Santos pelo apoio no clássico deste domingo diante do Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota por 2 a 0, os santistas aplaudiram o time ao final do confronto.O jogador espera uma resposta da equipe já na partida da próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, também na Vila Belmiro.

- Temos que agradecer pelo apoio da torcida e agora precisamos fazer a nossa parte. Quarta tem outra decisão e precisamos de uma vitória - afirmou o goleiro à TV Globo.