João Paulo agradece pelo apoio dos torcedores e pede reação na quarta

O goleiro João Paulo agradeceu aos torcedores do Santos pelo apoio no clássico deste domingo diante do Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota por 2 a 0, os santistas aplaudiram o time ao final do confronto.O jogador espera uma resposta da equipe já na partida da próxima quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, também na Vila Belmiro.
- Temos que agradecer pelo apoio da torcida e agora precisamos fazer a nossa parte. Quarta tem outra decisão e precisamos de uma vitória - afirmou o goleiro à TV Globo.
João Paulo também lamentou os erros do Santos no clássico deste sábado.- Foi um jogo difícil, tivemos alguns erros e eles aproveitaram. Jogo grande não pode errar, é definido em detalhes. Agora temos de levantar a cabeça, quarta tem uma decisão, o que aconteceu ficou para trás. Não podemos nos abalar - afirmou.