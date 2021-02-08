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João Gomes recebe terceiro cartão amarelo e desfalcará o Flamengo diante do Corinthians

Jovem volante, que substituiu Diego no time titular, cumprirá suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 23:54

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 23:54

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo tem um desfalque confirmado para a partida contra o Corinthians, no Maracanã, na próxima semana. No empate por 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, neste domingo, João Gomes levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra a equipe paulista.
+ ATUAÇÕES: Gabigol marca, mas Isla falha e leva pior nota em empate do FlaEscolhido para substituir o suspenso Diego Ribas, Gomes foi advertido aos 19 minutos do segundo tempo, após acertar a sola da chuteira no adversário. Na próxima rodada, a tendência é que Diego recupere a vaga no time titular.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Além disso, Rogério Ceni pode ter as voltas de Rodrigo Caio e Diego Alves, que estão o em reta final de recuperação de lesões musculares. A dupla será reavaliada durante a semana e tem chances de estar em campo no domingo.

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