João Gomes diz que não houve pênalti em vitória do Flamengo sobre o Vasco: 'Bateu no meu rosto'

Um lance polêmico agitou o fim da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Vasco, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. No último minuto, os jogadores do Cruz-Maltino pediram um pênalti após suposto toque de mão de João Gomes dentro da área. Em interação com Casimiro, influencer que transmitiu o clássico pela Twitch, o volante explicou o que aconteceu.- Bateu no meu rosto Caze!! Vou ver seus vídeos reagindo ao defante hoje! Você é gênio - escreveu o jogador.
Após a partida, o meia Nene criticou a arbitragem, apontando que houve "omissão do árbitro" e "umas coisinhas que, na dúvida, para a gente não tem, para o outro lado tem".
Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.