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Jô retorna aos treinos, e Corinthians faz trabalho de movimentação tática de olho na Ponte Preta

Vítor Pereira, técnico do Timão, também organizou atividade de enfrentamento em campo reduzido em preparação para o duelo deste sábado contra a Ponte...
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Publicado em 

10 mar 2022 às 19:32

Publicado em 10 de Março de 2022 às 19:32

Após dois dias de ausência, o atacante Jô voltou a treinar com o elenco alvinegro na tarde desta quinta-feira (10), no CT Joaquim Grava. O Corinthians realizou o penúltimo treino preparatório para o duelo de sábado contra a Ponte Preta, às 18h30, na Neo Química Arena, válido pela décima primeira rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
Na terça-feira (8), o camisa 77 havia sentido uma indisposição estomacal que o deixou de fora das últimas duas baterias de treino. Felizmente, o atleta se recuperou e participou normalmente das atividades.
Após o aquecimento e um trabalho de rondo, o técnico Vítor Pereira organizou uma atividade tática de movimentação dos atletas por setor. Por fim, preparou um treino de enfrentamento em campo reduzido.
> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Corinthians no Paulistão
Alguns atletas permaneceram no gramado para complementos de finalização com o suporte dos assistentes técnicos do clube. Como a imprensa não teve acesso ao treino, não foi possível determinar quais jogadores fizeram a última atividade.
Assim como nos últimas três dias, o zagueiro Robert Renan, convocado durante a tarde para jogos-treino com a Seleção Brasileira Sub-19 participou do treino do Timão nesta quinta-feira.
Na sexta-feira (11), no período da tarde, o Corinthians realiza o último treino no CT Joaquim Grava para a partida diante da Ponte.
Crédito: Jôduranteatividadedequinta-feiranoCTJoaquimGrava9(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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