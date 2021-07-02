Jô ganha sequência no Corinthians e retoma importância com Sylvinho

O Corinthians está longe de mostrar bom futebol ou bons resultados, mas algumas peças parecem estar se ajustando ao esquema de Sylvinho e uma delas é Jô, que mais uma vez foi titular, igualando sequência do início da temporada. Além disso, ele tem sido elogiado pelo comandante, com o qual tem retomado a importância após conversas e acertos de posicionamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Contra o São Paulo, na última quarta-feira, o atacante completou seu quarto jogo consecutivo como titular do Timão, uma série que não acontecia desde o mês de março, no começo da temporada 2021 (São Caetano, Salgueiro, Mirassol e Retrô). Naquela oportunidade, porém, ele passou em branco e não balançou a rede, além de ter atuações bastante discretas e contestadas.
Dessa vez, no entanto, tem sido diferente, já que Jô tem mostrado melhora em seu desempenho, tanto físico quanto técnico, e marcou dois gols no período: um diante do Sport e um diante do Fluminense, totalizando cinco na temporada (já havia marcado contra Ponte Preta, Ituano e River Plate-PAR).Essa evolução em seu futebol veio junto com a chegada de Sylvinho, mas o início não foi fácil. Nas cinco primeiras partidas ele ficou no banco de reservas, entrando, ao todo, por 34 minutos, sendo que em duas delas (América-MG e Palmeiras), nem chegou a ir a campo. Logo em seguida, Jô acabou sofrendo uma lesão e ficou fora de combate na derrota para o Red Bull Bragantino.
Nesse meio tempo, entretanto, o atacante e Sylvinho conversaram sobre posicionamento e formas de jogar, até que o treinador ajustou a atuação de Jô de maneira que ele pudesse potencializar suas melhores características em campo, além de ter um papel importante de segurar a bola no setor ofensivo para que a defesa pudesse sair e respirar um pouco durante as partidas.
- O Jô tem realizado um trabalho muito bom para o time, já faz um tempo, tínhamos conversado, tem oxigenado bastante o time com essas retenções, enfim, uma característica que o atleta tem condições amplas de fazer, tem feito os gols também, hoje (quarta) não foi o caso - disse Sylvinho após o clássico.
Recentemente, Jô passou por dois episódios que deixaram a torcida corintiana insatisfeita: primeiro a utilização de uma chuteira que parecia verde, o que gerou uma punição por parte do clube, e depois uma suposta ida a uma festa clandestina, que foi negada pelo jogador e não teve maiores consequências com a diretoria. No entanto, em campo, ele dá sinais de recuperação.
Os cincos gols marcados por Jô nesta temporada o colocaram como líder do ranking de artilheiros do Timão neste século (56 gols), superando Dentinho (55 gols). Além de encostar em Romero na artilharia histórica da Neo Química Arena com 26 tentos contra 27 do atacante paraguaio. O camisa 77 ainda contribuiu com duas assistências para os companheiros em 2021.