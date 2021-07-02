Jô ganha sequência no Corinthians e retoma importância com Sylvinho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está longe de mostrar bom futebol ou bons resultados, mas algumas peças parecem estar se ajustando ao esquema de Sylvinho e uma delas é Jô, que mais uma vez foi titular, igualando sequência do início da temporada. Além disso, ele tem sido elogiado pelo comandante, com o qual tem retomado a importância após conversas e acertos de posicionamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contra o São Paulo, na última quarta-feira, o atacante completou seu quarto jogo consecutivo como titular do Timão, uma série que não acontecia desde o mês de março, no começo da temporada 2021 (São Caetano, Salgueiro, Mirassol e Retrô). Naquela oportunidade, porém, ele passou em branco e não balançou a rede, além de ter atuações bastante discretas e contestadas.

Dessa vez, no entanto, tem sido diferente, já que Jô tem mostrado melhora em seu desempenho, tanto físico quanto técnico, e marcou dois gols no período: um diante do Sport e um diante do Fluminense, totalizando cinco na temporada (já havia marcado contra Ponte Preta, Ituano e River Plate-PAR).Essa evolução em seu futebol veio junto com a chegada de Sylvinho, mas o início não foi fácil. Nas cinco primeiras partidas ele ficou no banco de reservas, entrando, ao todo, por 34 minutos, sendo que em duas delas (América-MG e Palmeiras), nem chegou a ir a campo. Logo em seguida, Jô acabou sofrendo uma lesão e ficou fora de combate na derrota para o Red Bull Bragantino.

Nesse meio tempo, entretanto, o atacante e Sylvinho conversaram sobre posicionamento e formas de jogar, até que o treinador ajustou a atuação de Jô de maneira que ele pudesse potencializar suas melhores características em campo, além de ter um papel importante de segurar a bola no setor ofensivo para que a defesa pudesse sair e respirar um pouco durante as partidas.

- O Jô tem realizado um trabalho muito bom para o time, já faz um tempo, tínhamos conversado, tem oxigenado bastante o time com essas retenções, enfim, uma característica que o atleta tem condições amplas de fazer, tem feito os gols também, hoje (quarta) não foi o caso - disse Sylvinho após o clássico.

Recentemente, Jô passou por dois episódios que deixaram a torcida corintiana insatisfeita: primeiro a utilização de uma chuteira que parecia verde, o que gerou uma punição por parte do clube, e depois uma suposta ida a uma festa clandestina, que foi negada pelo jogador e não teve maiores consequências com a diretoria. No entanto, em campo, ele dá sinais de recuperação.