Jô é elogiado por Sylvinho, mas sequência com centroavante é incógnita: 'Vamos ver as condições'

Uma das novidades do time titular do Corinthians no último domingo, diante do Bahia, foi a volta de Jô no comando do ataque. Apesar de não ter ajudado a tirar o 0 a 0 no placar, Sylvinho ficou satisfeito com a atuação do centroavante, mas não garante que esses esquema voltará a ser utilizada na próxima partida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde que chegou, o comandante corintiano ainda não havia escalado o camisa 77 como titular, tanto por opção quanto pela ausência por lesão. No entanto, sem Luan, Gustavo Mosquito e Léo Natel, Sylvinho decidiu utilizar o centroavante, que tinha acabado de voltar a ficar à disposição. Em campo, ele acabou ajudando o time a ficar mais com a bola no ataque e a ganhar as segundas bolas, aproveitando a vantagem que leva no jogo aéreo.

- Nós perdemos dois atletas importantes, o Gustavo lamentavelmente, e o Luan, por lesão. O Jô teve uma semana que não esteve conosco no jogo passado, mas construiu bem nos treinamentos dessa semana, chegou em condições para o jogo. Um atleta que nós reduzimos a área de atuação dele, deu muitas retenções para a gente, nas bolas aéreas ele conseguiu ganhar, tem altura, aumenta a nossa altura, a nossa condição de ganhar a segunda bola do adversário, já que ele consegue ganhar essa primeira - analisou o treinador.Apesar de ter ficado satisfeito com o que Jô ofereceu, Sylvinho não garantiu que esses esquema com um centroavante de ofício voltará a ser utilizado na próxima quinta-feira, contra o Sport, na Neo Química Arena. Segundo o técnico alvinegro, vai depender das condições dos jogadores ao longo da semana de trabalho, ou seja, se Luan e Mosquito poderão voltar a jogar.