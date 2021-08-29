Jô celebra gol da vitória do Corinthians e projeta melhora do time: 'É seguir nessa caminhada'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou uma vitória importantíssima por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão-2021. O resultado foi conquistado com um gol de Jô, aproveitando bola parada cobrada por Vitinho. O centroavante celebrou o tento decisivo e projetou a melhora do time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Apesar do triunfo, o camisa 77 do Timão admitiu que a equipe não teve uma boa atuação, ainda mais em um confronto tem sido de raros gols (quatro 0 a 0 seguidos) ultimamente. No entanto, em uma falta lançada para área no fim do segundo tempo, ele estava ali para decidir e colocar mais três pontos na conta.

- Claro que não foi uma partida das melhores. Feliz pelo gol, depois de um longo jejum nos confrontos. Claro que não foi boa partida, mas foi equilibrada, mantivemos a calma. Numa bolinha podíamos decidir a partida.Se o desempenho não foi bom em Porto Alegre, ele sabe que o Timão tem apresentado evolução nas últimas partidas, o que levou a equipe a alcançar o G6 do Brasileirão. Para o centroavante, o sequência deve ser ainda melhora, quando os reforços, como Roger Guedes, estarão prontos para jogar.

- Feliz porque a gente vem numa evolução. Sabemos que quando a gente trabalha, as críticas são bem vindas, nos faz produzir. Viemos de quatro jogos com bons resultados, três vitórias seguidas. Estamos em busca do caminho, Roger Guedes vindo para nos ajudar. É seguir nessa caminhada. Feliz com os três pontos - concluiu o camisa 77.