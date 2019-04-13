Jhonata Ventura terá alta neste sábado e ficará com a família no Rio

O capixaba Jhonata Ventura com Juan e Diego no hospital Crédito: Reprodução/Instagram

Pouco mais de 2 meses após ser uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, enfim, chegou a notícia que o capixaba Jhonata Ventura tanto aguardava. Na tarde deste sábado (13), o zagueiro de 15 anos vai receber alta e continuará o tratamento das graves queimaduras em casa. Ele era o único ferido da tragédia que ainda estava no hospital.

Jhonata ficará hospedado em um hotel no Rio de Janeiro com a mãe e o irmão mais novo, além de contar com a ajuda do seu empresário, Jasiel Carvalho. Não há planos, a princípio, de retorno ao Espírito Santo.

"Ele vai continuar indo a consultas, dermatologista, cirurgião, agora começa um novo processo. Ele ainda não pode ser exposto ao sol, não tem previsão de voltar a treinar, mas está muito feliz com essa conquista", afirmou Jasiel.

Recentemente, o zagueiro deve que voltar para a UTI porque foi diagnosticado com pancreatite e hepatite medicamentosa.

Relembre

Jhonata teve cerca de 30% do corpo queimado no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu que vitimou dez atletas da base do Flamengo. A tragédia aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro, no CT do Flamengo.