Jhonata Ventura apresenta melhora, mas quadro ainda requer cuidados

Através de uma nota divulgada no começo da tarde desta quinta-feira (14), o Flamengo atualizou o estado de saúde do capixaba Jhonata Ventura, de 15 anos, uma das vítimas do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu na última sexta-feira. O jogador está acordado e foi retirado da ventilação mecânica, mas segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Centro de Tratamento de Queimados do hospital municipal Pedro II.

Jhonata Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram

Com 35% do corpo queimado, Jhonata Ventura foi um dos sobreviventes que mais ficou atingido. Além dele Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, também foram hospitalizados após o incidente. Cauan recebeu alta médica na última segunda-feira.

Veja a nota na íntegra:

"O atleta Jhonata Ventura encontra-se acordado, atendendo aos comandos simples ao exame clínico e foi retirado da ventilação mecânica.

De toda forma, o quadro clínico ainda requer cuidados e o menino segue em vigilância respiratória. Jhonata permanece estável hemodinamicamente e seus curativos permanecem fechados.