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Jhon Sánchez é diagnosticado com Covid-19; dois atletas se recuperam e são reintegrados ao Vasco

Ponta equatoriano apresentou sintomas, foi submetido a teste que teve resultado positivo e está afastado; Thiago Rodrigues e Léo Matos retornam gradualmente às atividades...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 11:32

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:32

A Covid-19 continua acometendo o Vasco. O caso mais recente é de Jhon Sánchez. O ponta equatoriano apresentou sintomas, foi submetido a um teste e foi diagnosticado com o vírus pandêmico. Deste modo, está afastado das atividades no CT Moacyr Barbosa. Por outro lado, o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral-direito Léo Matos estão recuperados e estão retornando às atividades da pré-temporada.Confira a nota enviada pelo Vasco à imprensa:
"O Vasco da Gama comunica que Thiago Rodrigues e Léo Matos foram reintegrados ao grupo. Os jogadores já estão recuperados da Covid-19 e agora cumprem o protocolo de retorno às atividades do Departamento de Saúde e Performance.
O lateral direito se reapresentou no CT Moacyr Barbosa na última sexta (07/01), como informado em reportagem publicada no Site Oficial. O goleiro, por sua vez, se juntou aos companheiros na manhã deste sábado (08).
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
Os demais jogadores que testaram positivo para a Covid-19, casos de Luis Cangá, Riquelme, Nenê e Matías Galarza, possuem retorno previsto para a semana que vem.
Por fim, o Vasco da Gama também informa que Jhon Sánchez foi afastado das atividades na última sexta-feira (07/01) após apresentar sintomas da Covid-19 e foi submetido a um teste hoje (08). O resultado do mesmo foi positivo. O atleta se encontra em quarentena e vem sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance."
Crédito: JhonSáncheztemcontratocomoVascoatéomeiodesteano(RafaelRibeiro/Vasco

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