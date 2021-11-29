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Jesus, Carvalhal, Gallardo e Villas-Boas: as situações de possíveis alvos do Flamengo após saída de Renato

Flamengo está no mercado atrás de um técnico após o desligamento de Renato Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 15:55

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:55

Com a confirmação da saída de Renato Gaúcho, nesta segunda, o Flamengo está no mercado atrás de um novo treinador para 2022. A direção ainda não definiu um ou mais nomes como alvos - até por conta da eleição presidencial que acontecerá no próximo sábado -, mas, nas redes sociais, a Nação já aponta os favoritos, como Jorge Jesus, Marcelo Gallardo, Carvalhal e André Villas Boas.Restando quatro jogos para o final da temporada, o Flamengo será dirigido por Maurício Souza na reta final do Brasileirão. Em 2022, um novo técnico estará no comando da equipe. Veja a situação de possíveis alvos da diretoria da Gávea.JORGE JESUS
Ídolo da Nação, Jorge Jesus é o atual técnico do Benfica. O contrato de Mister com o clube português é até junho de 2022, mas, devido à oscilação da equipe em 2021/222, sua permanência nos Encarnados não é certa ao fim do vínculo.MARCELO GALLARDO​No comando do River Plate desde 2014, Marcelo Gallardo encerrará a histórica passagem no clube de Buenos Aires em dezembro, quando seu contrato chega ao fim. O técnico argentino, de 45 anos, também está cotado para assumir a seleção do Uruguai, que anunciou a saída de Óscar Tabárez há duas semanas.CARLOS CARVALHAL​Hoje, Carlos Carvalhal está no comando do Braga. Aos 55 anos, o treinador tem contrato até junho de 2022. O português foi procurado e negociou com o Fla em 2020, após a saída de Jorge Jesus do Rubro-Negro, mas não houve acerto.
+ Renato deixa o Flamengo: confira técnicos estrangeiros livres no mercadoANDRÉ VILLAS-BOAS
Com passagens por Porto, Inter de Milão, Chelsea e Tottenham, entre outros clubes da Europa, Andrés Villas-Boas está sem clube atualmente. O técnico português de 44 anos deixou o Olympique de Marseille em fevereiro de 2020.
Crédito: Jesus,Gallardo,AndréVillasBoas,Carvalhal...FlamengoestásemtécnicoapóssaídadeRenatoGaúcho(ArteL!

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