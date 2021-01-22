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futebol

Jemerson sofre torção no joelho e será reavaliado pelo Corinthians

Zagueiro torceu o joelho esquerdo em lance acidental no segundo tempo da partida diante do Sport. Departamento médico do Timão avaliará novamente a situação nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 23:30

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 23:30

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Apesar da grande vitória por 3 a 0 sobre o Sport, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão-2020, o Corinthians pode ter uma preocupação para os próximos dias, já que Jemerson torceu o joelho na partida e será reavaliado pelo departamento médico do clube nesta sexta.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Aos 36 minutos da segunda etapa, o zagueiro sofreu um choque acidental de um atacante do Sport e imediatamente deitou no gramado com dores no joelho esquerdo, pedindo atendimento médico. Sem condições de jogo, ele foi substituído por Marllon, e deixou o campo mancado e amparado.
O lance gerou preocupação nos torcedores e na comissão técnica. Por isso, logo após a partida, o clube enviou um comunicado para a imprensa sobre o ocorrido e informou que Jemerson sofreu uma torção no joelho esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira.
Jemerson vinha sendo titular nas últimas quatro partidas do Timão após um longo período para estrear, enfrentando um período de readaptação e o afastamento por conta da Covid-19. Caso ele precise se afastar por conta da torção, Bruno Méndez deverá assumir a vaga ao lado de Gil, que volta de suspensão pelo terceiro amarelo diante do Red Bull Bragantino, nesta segunda.

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