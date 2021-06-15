Jemerson, do Corinthians, comemora recuperação de lesão: 'Sensação muito ótima'

O zagueiro Jemerson não escondeu a satisfação de voltar a ficar à disposição no Corinthians. O atleta encerrou o seu período de transição física e está recuperado de uma lesão na coxa esquerda sofrida há cerca de um mês.

– Sensação muito ótima, fiquei um tempo aí parado por causa da lesão, você voltar, reencontrar os parceiros, jogar, poder evoluir, poder melhorar, poder ajudar também. Agora estou pronto e à disposição do professor – disse o atleta à Corinthians TV.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O defensor sentiu ainda no primeiro da derrota corintiana por 2 a 0 para o Palmeiras, no dia 16 de maio, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista, que culminou na eliminação do Alvinegro no Estadual.

Nos últimos dez dias, Jemerson já havia encerrado o seu tratamento da lesão, mas aprimorava a sua parte física para poder voltar a ser relacionado.

Disponível para o duelo contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (16), às 20h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o zagueiro terá a sua primeira experiência com Sylvinho, o seu novo treinador, isso porque o Dérbi que Jemerson se machucou foi o último do ex-técnico corintiano, Vagner Mancini, sob o comando do clube.

Ainda encontrando a equipe ideal, Sylvinho tem formado uma linha defensiva sempre com Gil e mais um jogador. Nos dois primeiros jogos, o camisa 4 formou o lado direito da zaga, com Raul atuando pelo esquerdo. Já nos três últimos, João Victor fez a zona desta e Gil jogou pelo oposto.