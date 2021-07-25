Jefferson exalta Diego Loureiro após vitória do Botafogo: 'Pegou muito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A atuação de Diego Loureiro chegou até Jefferson. O ídolo do Botafogo exaltou o desempenho do goleiro na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança neste sábado, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.

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Pelo Instagram, o terceiro jogador com mais partidas disputadas na história do Alvinegro elogiou o jovem, criado nas categorias de base do clube de General Severiano.- Parabéns irmão Diego Loureiro, pegou muito. Pra cima Botafogo - escreveu.

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