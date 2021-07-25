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Jefferson exalta Diego Loureiro após vitória do Botafogo: 'Pegou muito'

Ídolo, terceiro jogador com mais partidas na história do Alvinegro elogiou atuação do jovem goleiro na vitória sobre o Confiança, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 21:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A atuação de Diego Loureiro chegou até Jefferson. O ídolo do Botafogo exaltou o desempenho do goleiro na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança neste sábado, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ ATUAÇÕES: Diego Loureiro e Romildo garantem vitória do Botafogo sobre o Confiança
Pelo Instagram, o terceiro jogador com mais partidas disputadas na história do Alvinegro elogiou o jovem, criado nas categorias de base do clube de General Severiano.- Parabéns irmão Diego Loureiro, pegou muito. Pra cima Botafogo - escreveu.
+ Árbitro relata ofensas de Enderson em súmula e técnico do Botafogo pode ser suspenso em até seis jogos
Diego Loureiro fez, no mínimo, quatro defesas importantes e foi peça fundamental para o Botafogo conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro.

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