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futebol

Jean Mota vai até o CT e dá adeus aos companheiros e ao Santos

Meia fez mais de 250 jogos pelo clube e foi negociado com o futebol dos Estados Unidos...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 21:13

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 21:13

O meia Jean Mota foi ao CT Rei Pelé nesta quarta-feira para se despedir dos companheiros de time. Vendido ao Inter Miami, dos Estados Unidos, o jogador ficou de fora dos últimos jogos por conta da negociação.A última vez que o ex-santista entrou em campo foi na partida contra o América-MG, na derrota por 2 a 0. Na oportunidade, o camisa 41 foi expulso.- Eternamente grato por tudo, Santos. É um orgulho que nem todos podem ter - disse o meia em sua rede social.Com contrato até 30 de junho de 2022, Jean Mota poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tinha 80% dos direitos econômicos do atleta. Os valores da negociação com o time americano giraram em torno de R$ 2,8 milhões.
Vindo do Fortaleza em 2016 por R$ 800 mil, Jean Mota vestiu a camisa santista por 258 vezes e marcou 20 gols.
Crédito: JeanMotafoinegociadopormaisde2milhõesdereais(Foto:IvanStorti/SantosFC

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