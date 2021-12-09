Jean Mota vai até o CT e dá adeus aos companheiros e ao Santos

O meia Jean Mota foi ao CT Rei Pelé nesta quarta-feira para se despedir dos companheiros de time. Vendido ao Inter Miami, dos Estados Unidos, o jogador ficou de fora dos últimos jogos por conta da negociação.A última vez que o ex-santista entrou em campo foi na partida contra o América-MG, na derrota por 2 a 0. Na oportunidade, o camisa 41 foi expulso.- Eternamente grato por tudo, Santos. É um orgulho que nem todos podem ter - disse o meia em sua rede social.Com contrato até 30 de junho de 2022, Jean Mota poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tinha 80% dos direitos econômicos do atleta. Os valores da negociação com o time americano giraram em torno de R$ 2,8 milhões.