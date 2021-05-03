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futebol

Jean Mota revela cobrança de Marcelo Fernandes por mais finalizações no Santos

Jogador fez um gol em chute de fora da área na partida contra o Red Bull Bragantino, mas o VAR anulou por impedimento discutível de Marinho no início da jogada...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 19:16
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Preocupado com as finalizações do Santos, o meia Jean Mota confessou que o treinador interino, Marcelo Fernandes, cobrou do grupo a necessidade de chutar mais ao gol após as jogadas. Essa vem sendo uma dificuldade que o Peixe vem encontrando na temporada desde o começo do trabalho do ex-técnico Ariel Holan.- O Marcelo (Fernandes) vem cobrando bastante da gente essa finalização das jogadas, coisa que não vínhamos fazendo ultimamente. É claro que para você fazer gol é preciso chutar. Eu fui feliz em acertar um chute bonito no sábado, que infelizmente não foi validado. Porém, fica a lição de que precisamos ter essa gana de arriscar. A característica do Santos FC é de ir pra frente sempre e finalizar as jogadas. Agora serão quatro finais na Libertadores e a primeira já é amanhã. Não tem outro resultado para nós que não seja a vitória. Pode ser o começo de uma arrancada e vamos em busca disso - afirmou o jogador.
Jean Mota também comentou sobrea a nova função que vem desempenhando, de segundo volante. Segundo o jogador, na partida contra o Bragantino foi possível tirar coisas boas e que a preparação para o jogo de amanhã, contra o The Strongest, serão aproveitadas.- O treinador decide e eu estou aqui para ajudar sempre que for solicitado. Me senti bem ali na função ao lado do Alison, que é um cara que dá uma segurança maior para eu sair jogando, já que ele tem a característica mais de marcação. Acabou encaixando e fizemos um bom jogo. Infelizmente não conquistamos a vitória, mas tiramos coisas positivas que podemos trazer para a decisão desta terça - concluiu Jean Mota.
O Santos não conquistou nenhum ponto no na Copa Libertadores, e agora enfrenta o The Strongest que vive uma situação semelhante ao Peixe. O time passa por crise administrativa, que gerou protestos e manifestações dos torcedores bolivianos. A partida está marcada para às 19h15, horário de Brasília, na Vila Belmiro.

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