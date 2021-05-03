Jean Mota revela cobrança de Marcelo Fernandes por mais finalizações no Santos

Preocupado com as finalizações do Santos, o meia Jean Mota confessou que o treinador interino, Marcelo Fernandes, cobrou do grupo a necessidade de chutar mais ao gol após as jogadas. Essa vem sendo uma dificuldade que o Peixe vem encontrando na temporada desde o começo do trabalho do ex-técnico Ariel Holan.- O Marcelo (Fernandes) vem cobrando bastante da gente essa finalização das jogadas, coisa que não vínhamos fazendo ultimamente. É claro que para você fazer gol é preciso chutar. Eu fui feliz em acertar um chute bonito no sábado, que infelizmente não foi validado. Porém, fica a lição de que precisamos ter essa gana de arriscar. A característica do Santos FC é de ir pra frente sempre e finalizar as jogadas. Agora serão quatro finais na Libertadores e a primeira já é amanhã. Não tem outro resultado para nós que não seja a vitória. Pode ser o começo de uma arrancada e vamos em busca disso - afirmou o jogador.