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futebol

Jean Mota é o líder do Santos em passes certos e desarmes no Brasileirão

Jogador é um dos destaques do Peixe nas estatísticas da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 12:06

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Jean Mota ganhou a vaga de titular no Santos após a chegada do técnico Fernando Diniz. O jogador vive um grande momento no Peixe, mas em posição diferente da sua melhor fase no clube, em 2019, com Jorge Sampaoli no comando.- Em 2019 foi um momento único na minha vida, foi uma posição que eu não era acostumado a jogar. Hoje é uma posição que eu me sinto mais consolidado. Em 2019 era tudo novidade, muito diferente, fui muito feliz, conquistei grandes prêmios individuais, então para mim foi muito proveitosa a temporada - lembrou, em entrevista exclusiva ao LANCE!/Diário do Peixe.
No Campeonato Brasileiro, segundo dados do SofaScore, o camisa 41 é o primeiro em desarmes, passes certos, passes certos no terço final, em cruzamentos certos e em passes decisivos no time treinado por Fernando Diniz.Em junho, o Santos recebeu uma proposta do Alanyaspor, da Turquia, pelo jogador. A intenção da equipe turca era contar com o jogador em definitivo, mas foi recusada pela direção santista pelo valores oferecidos.

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