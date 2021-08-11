Jean Mota é o líder do Santos em passes certos e desarmes no Brasileirão

O meia Jean Mota ganhou a vaga de titular no Santos após a chegada do técnico Fernando Diniz. O jogador vive um grande momento no Peixe, mas em posição diferente da sua melhor fase no clube, em 2019, com Jorge Sampaoli no comando.- Em 2019 foi um momento único na minha vida, foi uma posição que eu não era acostumado a jogar. Hoje é uma posição que eu me sinto mais consolidado. Em 2019 era tudo novidade, muito diferente, fui muito feliz, conquistei grandes prêmios individuais, então para mim foi muito proveitosa a temporada - lembrou, em entrevista exclusiva ao LANCE!/Diário do Peixe.