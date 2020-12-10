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futebol

Jardine convoca goleiro Natan, do Palmeiras, para a Seleção Brasileira Sub-20

Titular do Sub-17 do Verdão, o arqueiro viaja hoje para se apresentar na Granja Comary
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 12:34

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:34

Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação
André Jardine, comandante do Sub-20 da Seleção Brasileira, convocou o goleiro Natan, de 17 anos, da base do Palmeiras, para um período de treinos e jogos preparatórios na Granja Comary, visando a preparação para o Sul-Americano da categoria. Uma das grandes promessas da meta alviverde, o jovem viaja ao Rio de Janeiro ainda hoje (10) para substituir o goleiro Adriel, do Grêmio, contaminado pelo coronavírus.
Titular da equipe sub-17 do Verdão, o arqueiro é da geração 2003 e vive seus últimos momentos pela categoria. Constantemente convocado para a Seleção sub-17, essa foi a primeira vez em que foi chamado por André Jardine na categoria superior.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020Destaque e campeão com o Juventude, o jovem atleta chegou ao Verdão em de abril de 2019 para alguns testes e foi aprovado. Desta forma, assinou contrato de empréstimo com validade até 30 de abril de 2020, com opção compra ao fim do contrato. Durante a pandemia, a diretoria comprou 50% do seu passe. O Juventude ficou com os outros 50% em uma futura venda.
Os jogos da Seleção em que Natan poderá representar o Palmeiras com a camisa da Amarelinha serão nos dias 12, 15 e 18, contra as seleções de Chile, Bolívia e Peru, respectivamente.

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