Jardine convoca goleiro Natan, do Palmeiras, para a Seleção Brasileira Sub-20

Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

André Jardine, comandante do Sub-20 da Seleção Brasileira, convocou o goleiro Natan, de 17 anos, da base do Palmeiras, para um período de treinos e jogos preparatórios na Granja Comary, visando a preparação para o Sul-Americano da categoria. Uma das grandes promessas da meta alviverde, o jovem viaja ao Rio de Janeiro ainda hoje (10) para substituir o goleiro Adriel, do Grêmio, contaminado pelo coronavírus.

Titular da equipe sub-17 do Verdão, o arqueiro é da geração 2003 e vive seus últimos momentos pela categoria. Constantemente convocado para a Seleção sub-17, essa foi a primeira vez em que foi chamado por André Jardine na categoria superior.

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020Destaque e campeão com o Juventude, o jovem atleta chegou ao Verdão em de abril de 2019 para alguns testes e foi aprovado. Desta forma, assinou contrato de empréstimo com validade até 30 de abril de 2020, com opção compra ao fim do contrato. Durante a pandemia, a diretoria comprou 50% do seu passe. O Juventude ficou com os outros 50% em uma futura venda.