Jandrei revela conversa com Diniz e fala sobre boa saída com os pés

Apresentado nesta quarta-feira como novo reforço do Santos para a temporada, o goleiro Jandrei revelou que o papo que teve com o técnico Fernando Diniz motivou seu acerto com o Peixe. Ele rescindiu o contrato com o Genoa, da Itália, antes de acertar com o clube da Baixada."Falei com o Diniz antes de acertar. Ele me deu umas palavras que me incentivaram ainda mais a vir. Já estava motivado pelo jogo que o Diniz propõe, pela característica dele como treinador. Meu interesse desde a primeira ligação foi instantâneo. E o Arzul (preparador de goleiros) é um cara fenomenal no futebol, que trabalha muito forte, busca a melhora do goleiro sempre. Acredito que vá acrescentar na minha carreira, na técnica, em todas as valências do futebol", comentou o goleiro.Uma característica importante de Jandrei é a saída de bola. Fundamento marcante nos trabalhos de Fernando Diniz, ele acredita que isso pode ser um diferencial, sem esquecer do principal: defender."Acredito que tenho uma boa saída de bola, por isso o interesse do Diniz no meu futebol. Vou buscar ajudar na saída de bola, com defesas, com saída do gol. Acho que um goleiro tem que ser completo. Não adianta só sair jogando e não defender. Acredito que é trabalhar. Sobre minhas características principais, uma delas é o jogo com os pés, além da saída do gol, a cobertura. É difícil se definir. Vou buscar trabalhar para melhorar nas outras e sempre em busca de melhoras nessas que são diferenciais", completou.