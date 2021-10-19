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futebol

Jandrei comemora partida segura e boa impressão em estreia no Santos

Goleiro não atuava desde outubro do ano passado, mas teve uma boa atuação no empate do Peixe diante do Sport no último domingo, na Arena Pernambuco...

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 08:58

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 08:58
Crédito: Ivan Storti/Santos
O goleiro Jandrei fez a sua estreia com a camisa do Santos no empate por 0 a 0 com o Sport, neste domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão de João Paulo, o camisa 93 teve a primeira oportunidade no Peixe.O arqueiro não entrava em campo há um ano. A última vez que participou de uma partida foi defendendo a camisa do Athletico-PR na derrota para o Corinthians por 1 a 0 dia 14 de outubro de 2020, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.
Na estreia contra o clube de Recife, Jandrei passou segurança. Ao todos, sendo dados do SofaScore, foram 3 defesas, sendo duas dentro da área, com 100% das bolas defendidas. No meio da segunda etapa, o atacante Mikael ficou de frente para o goleiro santista, que realizou grande defesa e ajudou o Peixe a garantir o resultado.- Estou muito feliz pela estreia, pela minha atuação e da equipe, conseguimos um ponto importante. Não era que a gente queria, viemos buscar a vitória para nos dar um pouco mais de tranquilidade e buscar coisas maiores, mas a gente pontuou e saímos da zona de rebaixamento. Agora teremos dois jogos em casa que vamos buscar a vitória para subir na tabela - disse o arqueiro.
No próximo domingo (23), após cumprir suspensão, o goleiro João Paulo deve voltar a meta santista contra o América, na Vila Belmiro.

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