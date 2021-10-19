Jandrei comemora partida segura e boa impressão em estreia no Santos

O goleiro Jandrei fez a sua estreia com a camisa do Santos no empate por 0 a 0 com o Sport, neste domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão de João Paulo, o camisa 93 teve a primeira oportunidade no Peixe.O arqueiro não entrava em campo há um ano. A última vez que participou de uma partida foi defendendo a camisa do Athletico-PR na derrota para o Corinthians por 1 a 0 dia 14 de outubro de 2020, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

Na estreia contra o clube de Recife, Jandrei passou segurança. Ao todos, sendo dados do SofaScore, foram 3 defesas, sendo duas dentro da área, com 100% das bolas defendidas. No meio da segunda etapa, o atacante Mikael ficou de frente para o goleiro santista, que realizou grande defesa e ajudou o Peixe a garantir o resultado.- Estou muito feliz pela estreia, pela minha atuação e da equipe, conseguimos um ponto importante. Não era que a gente queria, viemos buscar a vitória para nos dar um pouco mais de tranquilidade e buscar coisas maiores, mas a gente pontuou e saímos da zona de rebaixamento. Agora teremos dois jogos em casa que vamos buscar a vitória para subir na tabela - disse o arqueiro.