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Jairzinho confia em evolução com John Textor e prevê Brasileirão sem sustos ao Botafogo

Em entrevista ao LANCE!, ídolo do Botafogo acredita em boas impressões do Botafogo com a chegada da SAF e investidor...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 19:48
John Textor tem a aprovação de Jairzinho. Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, o ex-atacante afirmou, em entrevista exclusiva ao LANCE!, que vê um horizonte positivo ao clube com a presença do norte-americano e a SAF.+ Textor provoca Flamengo e reclama de árbitro em empate do Botafogo no sub-20
O Furacão da Copa de 70 ainda não crava nada sobre metas ou títulos que podem chegar no futuro, mas considera que há um trabalho sendo desenvolvido. Além disso, acredita que o Alvinegro passa sem sustos no Brasileirão. O Glorioso enfrenta o Flamengo neste domingo, pela 5ª rodada.
– Ainda é muito primário dar uma decisão em relação ao comportamento do John Textor e sua empresa, mas, pelo primeiro jogo do Botafogo com a presença dele, o time já demonstrou uma melhoria, inclusive por trazer alguns jogadores que o clube precisava ter para se fortalecer. A tendência é que o Botafogo só cresça dentro da competição (Brasileirão). Isso é bom para o time e para o futebol carioca. Espero que, no jogo contra o Flamengo, o Botafogo apresente uma evolução, e que possa alegrar o torcedor botafoguense - afirmou o ídolo.
Para o Furacão, a prioridade deve ser melhorar o conjunto para então pensar em evoluir a parte individual. Vale lembrar que o Botafogo contratou 12 jogadores e gastou mais de R$ 60 milhões na primeira janela com John Textor.
– Está existindo uma evolução do plantel, tática e do coletivo. Com a evolução do coletivo, a individualidade consequentemente aparece, não citando qual jogador, mas sim, os jogadores que procuram jogar taticamente, disciplinados, e assim fazer a diferença pela inteligência técnica de atuação - completou.
Crédito: JairzinhoéídolodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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