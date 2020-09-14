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futebol

Jair Ventura promete Sport diferente contra o Fluminense

Treinador garantiu que o Leão será mais agressivo no jogo marcado para o fim de semana...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 19:40
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Após dois jogos fora de casa, o Sport inicia a semana de olho no Fluminense, adversário do Leão no fim de semana, em confronto marcado para a Ilha do Retiro.Com um estilo de jogo mais ‘conservador’, o técnico Jair Ventura projeta o time mais solto dentro da sua casa e quer pressionar o Tricolor.
‘A gente sabe que desses quatro jogos fora, a gente vai voltar para fazer eles em casa, então a gente tem que se impor como fez com o Goiás em casa, quando conseguirmos os jogos e a vitória da maneira que foi’, declarou na coletiva.
Em 10 rodadas disputadas, o Sport aparece na 14ª colocação, com 11 pontos, dois a mais que o Botafogo, primeiro time do Z4.

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