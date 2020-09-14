Jair Ventura promete Sport diferente contra o Fluminense

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Após dois jogos fora de casa, o Sport inicia a semana de olho no Fluminense, adversário do Leão no fim de semana, em confronto marcado para a Ilha do Retiro.Com um estilo de jogo mais ‘conservador’, o técnico Jair Ventura projeta o time mais solto dentro da sua casa e quer pressionar o Tricolor.

‘A gente sabe que desses quatro jogos fora, a gente vai voltar para fazer eles em casa, então a gente tem que se impor como fez com o Goiás em casa, quando conseguirmos os jogos e a vitória da maneira que foi’, declarou na coletiva.