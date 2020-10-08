Jair Ventura pode ter problemas para escalar o Sport contra o Botafogo

O Sport saiu de cabeça inchada do Maracanã. Na noite da última quarta-feira, o time de Jair Ventura encarou o Flamengo e, apesar do equilíbrio nos primeiros 45 minutos, não segurou o Mengão e acabou derrotado por 3 a 0.Agora, o treinador terá pelo menos quatro dias para recuperar os atletas e reajustar o time, que volta a campo no domingo para encarar o Botafogo.