Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jair Ventura pode ter problemas para escalar o Sport contra o Botafogo

Thiago Neves e Sander reclamaram de problemas físicos e são dúvidas para o jogo do fim de semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 16:10

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:10

Crédito: Anderson Stevens/Sport
O Sport saiu de cabeça inchada do Maracanã. Na noite da última quarta-feira, o time de Jair Ventura encarou o Flamengo e, apesar do equilíbrio nos primeiros 45 minutos, não segurou o Mengão e acabou derrotado por 3 a 0.Agora, o treinador terá pelo menos quatro dias para recuperar os atletas e reajustar o time, que volta a campo no domingo para encarar o Botafogo.
Para o duelo na Ilha do Retiro, o técnico Jair Ventura pode ficar sem o meia Thiago Neves e o lateral Sander. Ambos sentiram problemas musculares durante a partida e saíram de campo mais cedo.
Após 14 jogos disputados, o Sport é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados