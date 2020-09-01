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Jair Ventura começa a ganhar a confiança do elenco do Sport

Treinador assumiu o time após a saída de Daniel Paulista e começa a colocar a sua forma de trabalhar com o elenco...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 16:07
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Após um período não tão positivo com Daniel Paulista, o Sport optou pela saída do treinador e colocou suas fichas em Jair Bentura, que estava sem trabalhar desde o fim de 2018, quando deixou o Corinthians.Na estreia pelo Leão, o comandante não teve sorte e acabou derrotado pelo Coritiba nos acréscimos, resultado que colocou o Sport na lanterna do Brasileirão.
Apesar de pouco tempo no cargo, Jair Ventura conquistou a confiança do elenco e o atacante Leonardo Barcia vê uma mudança de postura dos jogadores.
‘Todo mundo aqui tem que melhorar, temos que pegar confiança novamente. Deu para ver um pouco do trabalho de Jair, que gosta de uma equipe bem disciplinada taticamente. O time tem que ir daí para cima, melhorar e buscar ponto que iremos precisar muito nesse campeonato longo’, afirmou o uruguaio.
O próximo jogo do Sport de Jair Ventura acontece na quinta-feira, diante do Grêmio, na Arena, em Porto Alegre.

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