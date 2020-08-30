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futebol

Jair Ventura analisa derrota do Sport no Couto Pereira

Mesmo com o revés, o treinador gostou da postura da equipe e viu a derrota acontece no detalhe...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 19:43
Crédito: Divulgação Twitter Coritiba
A estreia de Jair Ventura no Sport não foi como o treinador esperava. No Couto Pereira, o Leão pouco fez dentro de campo e acabou penalizado nos acréscimos, quando levou um gol de pênalti.Na coletiva de imprensa, o treinador analisou o desempenho da sua equipe e viu o empate fora de casa escapar no ‘detalhe’.
‘O time fez um jogo muito organizado, muito equilibrado. Um jogo onde o Maílson não fez nenhuma grande defesa. Tivemos a bola do jogo, com Elton, depois com Barcia, tiraram embaixo do gol. Acabamos sendo penalizados num detalhe no fim do jogo’, afirmou o comandante.
Com quatro pontos, o Sport aparece na lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo acontece na quinta-feira, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

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