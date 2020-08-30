Jair Ventura analisa derrota do Sport no Couto Pereira

Crédito: Divulgação Twitter Coritiba

A estreia de Jair Ventura no Sport não foi como o treinador esperava. No Couto Pereira, o Leão pouco fez dentro de campo e acabou penalizado nos acréscimos, quando levou um gol de pênalti.Na coletiva de imprensa, o treinador analisou o desempenho da sua equipe e viu o empate fora de casa escapar no ‘detalhe’.

‘O time fez um jogo muito organizado, muito equilibrado. Um jogo onde o Maílson não fez nenhuma grande defesa. Tivemos a bola do jogo, com Elton, depois com Barcia, tiraram embaixo do gol. Acabamos sendo penalizados num detalhe no fim do jogo’, afirmou o comandante.