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Jailson comenta treinos online do Palmeiras: “Aprimorando parte física”

Goleiro fez declaração sobre os trabalhos que a comissão técnica tem acompanhado em tempo real pela internet e relatou sua vontade de retomar atividades presenciais logo...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 16:25

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:25

Crédito: O goleiro Jailson comentou treinamentos assistidos à distância pela comissão técnica (Agência Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras vem realizando treinamentos assistidos à distância pela comissão técnica, e Jailson aponta que o elenco já está aprimorando a parte física. O goleiro relatou sua ansiedade para retomar o quanto antes os trabalhos presenciais, quando a pandemia do coronavírus estiver mais controlada.
- Mais um treino concorrido. Estamos aprimorando a parte física e, logo logo, vamos estar juntos com o elenco, treinando todos juntos - comentou Jailson.E MAIS:Auxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloMenino relata choro, insônia e dia que virou Medina para LuxaQuarentena, 'ex-fominha' e bravo até com gol: Dudu fala ao L!Confira a declaração de Jailson depois de mais um treino online do Palmeiras: E MAIS:

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