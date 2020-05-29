Jailson comenta treinos online do Palmeiras: “Aprimorando parte física”

O Palmeiras vem realizando treinamentos assistidos à distância pela comissão técnica, e Jailson aponta que o elenco já está aprimorando a parte física. O goleiro relatou sua ansiedade para retomar o quanto antes os trabalhos presenciais, quando a pandemia do coronavírus estiver mais controlada.

- Mais um treino concorrido. Estamos aprimorando a parte física e, logo logo, vamos estar juntos com o elenco, treinando todos juntos - comentou Jailson.E MAIS:Auxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloMenino relata choro, insônia e dia que virou Medina para LuxaQuarentena, 'ex-fominha' e bravo até com gol: Dudu fala ao L!Confira a declaração de Jailson depois de mais um treino online do Palmeiras: E MAIS: